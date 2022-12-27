К году исправительных работ приговорили инструктора, виновного в гибели подростка

Суд принял во внимание доводы следствия и приговорил подсудимого к году принудительных работ. О вердикте суда стало известно из сообщения на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области 27 декабря.
Трагический случай произошел в январе 2020 года в новосибирском аквапарке. 16-летний подросток, находившийся вне поля зрения спасателей, погрузился под воду и долгое время не мог всплыть. Посетители обратили внимание сотрудников аквапарка на происшествие. Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней подросток скончался от механической асфиксии.
Следователи установили, что для обеспечения безопасности на воде старший спасатель должен был расставить персонал на шесть наблюдательных постов. В роковой день, в связи с нехваткой личного состава, осужденный разделил зону ответственности одного из аттракционов между двумя спасателями. В образовавшейся слепой зоне утонул юный посетитель аквапарка.
Ранее Петрапавловско-Камчатский суд изменил меру пресечения новосибирским сотрудникам турфирмы, организовавшим восхождение, на котором умерло девять человек.