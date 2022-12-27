К году исправительных работ приговорили инструктора, виновного в гибели подростка

Трагический случай произошел в январе 2020 года в новосибирском аквапарке. 16-летний подросток, находившийся вне поля зрения спасателей, погрузился под воду и долгое время не мог всплыть. Посетители обратили внимание сотрудников аквапарка на происшествие. Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней подросток скончался от механической асфиксии.