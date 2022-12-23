atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Вердикт районного суда по делу депутата, сбившего ребенка, обжаловала прокуратура

Сегодня, 11:05
Фото: Мэш Сибирь
Водитель на белой иномарке буквально переехал ребенка

Прокуратура НСО обжаловала приговор суда по делу в отношении депутата Мамонтова

Прокуратура Новосибирской области обжаловала приговор депутату Мамонтову, который вынес Мировой суд Татарского судебного района.

Информация об обжаловании вердикта регионального суда появилась в сообщении, опубликованном в пятницу, 23 декабря, в телеграмм-канале «Прокуратура Новосибирский области». 

В нем уточняется, что суд, вопреки возражениям межрайонного прокурора, удовлетворил ходатайство о прекращении судебного процесса в связи с примирением сторон. 

Напомним, что 67-летний депутат в октябре этого года совершил наезд на ребенка. Полученные травмы юный бердчанин лечил в областной больнице.

Сбитого депутатом мальчика доставят на вертолете в новосибирскую областную больницу
Узнать подробнее

Сам Мамонтов скрылся с места преступления, не оказав мальчику необходимой помощи. 

Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации
Узнать подробнее

Однако, подсудимый загладил причиненный вред и погасил добровольно сумму заявленного гражданского иска.

Экс-депутата Мамонтова, сбившего мальчика в Татарске, освободили от ответственности
Узнать подробнее
#Суд#Прокуратура#Бердск#Мамонтов#Депутат Мамонтов переехал ребенка
Подпишитесь
Показ «Аватар: Путь воды» стартовал в Новосибирске: где купить билет и смотреть
Сегодня, 05:25
Чем запомнился новосибирцам Кулябин: самое интересное о директоре «Красного факела»
Сегодня, 08:32
Кому не надо переходить на новое единое пособие на детей - когда старое выгоднее?
Сегодня, 04:37
В Новосибирске силовики задержали начальника Центрального ОБЭП: в чем его обвиняют
Сегодня, 01:47
Больше Омска и Тюмени. На дороги Новосибирская область получит миллиарды рублей
Сегодня, 07:26
Новый год и МЧМ: ТОП самых громких отмен-2022 в Новосибирске
Вчера, 09:12