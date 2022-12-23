Вердикт районного суда по делу депутата, сбившего ребенка, обжаловала прокуратура

Информация об обжаловании вердикта регионального суда появилась в сообщении, опубликованном в пятницу, 23 декабря, в телеграмм-канале «Прокуратура Новосибирский области».
В нем уточняется, что суд, вопреки возражениям межрайонного прокурора, удовлетворил ходатайство о прекращении судебного процесса в связи с примирением сторон.
Напомним, что 67-летний депутат в октябре этого года совершил наезд на ребенка. Полученные травмы юный бердчанин лечил в областной больнице.
Сам Мамонтов скрылся с места преступления, не оказав мальчику необходимой помощи.
Однако, подсудимый загладил причиненный вред и погасил добровольно сумму заявленного гражданского иска.