Мэрия Новосибирска рассказала, как будут работать городские ярмарки в праздничные дни

В среду, 28 декабря, пресс-служба новосибирской мэрии опубликовала график работ городских социальных продовольственных ярмарок.
В предпраздничные дни ярмарки продолжат работу в штатном режиме.
В канун Нового года их можно будет посетить с 10 до 14 часов дня.
С первого по четвертое января будут выходными.
После, ярмарки будут работать по обычному расписанию, за исключением седьмого января. На Рождество они проработают с десяти до 16 часов дня.
Ранее Atas.info писал о том, где в Новосибирске можно встретить Новый год.