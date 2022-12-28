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Мэрия Новосибирска рассказала, как будут работать городские ярмарки в праздничные дни

Сегодня, 17:48
Фото: Телеграм-канал "Мэрия Новосибирска"
Расписание работы новосибирских ярмарок
Ярмарки на Большевистской и Петухова будут работать по обычному графику до 30 декабря и с 10 до 14 часов дня 31 декабря.

В среду, 28 декабря, пресс-служба новосибирской мэрии опубликовала график работ городских социальных продовольственных ярмарок. 

В предпраздничные дни ярмарки продолжат работу в штатном режиме. 

В канун Нового года их можно будет посетить с 10 до 14 часов дня. 

С первого по четвертое января будут выходными. 

После, ярмарки будут работать по обычному расписанию, за исключением седьмого января. На Рождество они проработают с десяти до 16 часов дня. 

Ранее Atas.info писал о том, где в Новосибирске можно встретить Новый год.

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#Новосибирск#Ярмарка#График работы#Новый год#Город
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