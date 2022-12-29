Названы основные претенденты на кресло министра культуры Новосибирской области

Вероятными кандидатами на высокую должность названы директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева, директор академического театра «Глобус» Татьяна Людмилина, худрук Нового драматического театра Анатолий Кубанов и Юрий Зимняков, находящийся на посту министра культуры в данный момент.
«Сейчас идут кадровые перестановки. Они ожидаемы и вполне предсказуемые. Связано это, в том числе и с тем, что многие чиновники долго занимали свои места», -цитирует основателя портала о культуре CultVitamin Александра Савина "BFM.ru".
Издание уточнят, что в правительствt НСО в декабре шла активная работа по выбору нового главы культуры региона. Анонимные источники заверили корреспондентов, что в скором времени будет названо имя нового руководителя.
Ранее Atas.штащ сообщал о том, как будут работать поликлиники и больницы в новогодние праздники.