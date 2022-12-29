С 9 января в Новосибирске откроются пункты для сбора и утилизации елок

Стационарные пункты будут находится на ул. Профилактическая, 73 (с 8.00 до 17.00), ул. Малыгина, 23/2 (пн–пт – с 8.00 до 17.00), ул. Татарская, 83 (ср, чт – с 8.00 до 12.00, сб – с 9.00 до 13.00), ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64 (с 8.00 до 12.00).