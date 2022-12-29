С 9 января в Новосибирске откроются пункты для сбора и утилизации елок

Телеграм канал администрации Новосибирска объявил, что с девятого января жители города смогут сдать праздничные деревья на утилизацию
В тексте сообщения уточняется, что перед сдачей с ёлки необходимо снять все игрушки и мишуру.
Деревья пустят в шредер, а полученную щепу используют в качестве подстилки для животных.
Мэрия также опубликовала карту с датами и временем работы мобильных станций.
Стационарные пункты будут находится на ул. Профилактическая, 73 (с 8.00 до 17.00), ул. Малыгина, 23/2 (пн–пт – с 8.00 до 17.00), ул. Татарская, 83 (ср, чт – с 8.00 до 12.00, сб – с 9.00 до 13.00), ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64 (с 8.00 до 12.00).
Новосибирцы, отдавшие свое ёлки на переработку в период с 13 по 29 января в ТЦ “МЕГА” (с 12.00 до 20.00_ также могут получить приятный бонус.
Ранее Atas.info публиковал график праздничных мероприятий в парках Новосибирска.