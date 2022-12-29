Программа обеспечения отдаленных районов скоростным интернетом, на финансирование которой в 2022 году было выделено 14.76 млрд рублей, была существенно скорректирована в строну уменьшения. Вместо запланированных 2 тысяч сел и деревень связью обеспечили только 958 населенных пунктов, сообщили в Минцифре. В ведомстве говорят, что виной всему западные санкции. Контракт на выполнение программы чиновники заключили только с одним исполнителем – государственным "Ростелекомом", который попал под антироссийские ограничения еще в начале текущего года.