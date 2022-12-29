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Село остается без интернета: в России забуксовала программа цифровизации глубинки

Сегодня, 07:04
Фото: 1MI
На цифровизацию нет ни денег, ни оборудования

Почему села и деревни Новосибирской области остаются без интернета

Государственная программа устранения цифрового неравенства в России сорвана в 2022 году и вероятно, в 2023 госзадание тоже не будет выполнено. Почему интернета до сих пор нет в десятках тысяч сел и могут ли люди рассчитывать на получение доступа к сети?

Программа обеспечения отдаленных районов скоростным интернетом, на финансирование которой в 2022 году было выделено 14.76 млрд рублей, была существенно скорректирована в строну уменьшения. Вместо запланированных 2 тысяч сел и деревень связью обеспечили только 958 населенных пунктов, сообщили в Минцифре. В ведомстве говорят, что виной всему западные санкции. Контракт на выполнение программы чиновники заключили только с одним исполнителем – государственным "Ростелекомом", который попал под антироссийские ограничения еще в начале текущего года.

Наладить производство собственных комплектующих быстро не получается: контракт на поставку отечественного оборудования заключен с компанией Yadro, но необходимая техничка еще даже не спроектирована. На запуск серийного производства понадобится минимум три года, пишут "Новые Известия".

 

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При этом уже говорят о нехватке денег. По оценке депутата Госдумы Александра Хинштейна, программа требует минимум 15 млрд рублей в год. Но сейчас речь идет о том, что финансирование будет урезано даже от цифры 14.76 млрд рублей, о которой упомянуто выше.

По словам глава Минцифры Максута Шадаева, по итогам 2021 года 82,6% российских домохозяйств были подключены к Сети (данных за 2022 еще нет). При этом значительная доля людей без интернета – жители западной части России.

Аутсайдерами по обеспечению интернетом в стране стали Мордовия и Республика Марий Эл. При этом если рассматривать временной отрезок с 2014 по 2021 год, то наибольшую динамику развития интернета показали Республика Чечня, где доля домохозяйств с доступом в Сеть выросла на 67.7%, до 96.2% и Камчатка – здесь рост составил 47.3%, до 88%.

Согласно правительственным планам, к 2030 году широкополосный интернет должен появиться в 24 тысячах малых населенных пунктов. То есть, по 2750 сел и деревень в год. Как это сделать при проблемах с финансированием и оборудованием, в Минцифре не поясняют.

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