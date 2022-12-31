По словам Владимира Путина, минувший год стал годом непростых решений, но консолидировал жителей России, люди стали более солидарны и отзывчивы.
Страны Запада готовились к войне, но продолжали делать вид, что они за мир. Теперь маски сброшены и о возможной агрессии против России уже говорят в открытую. Пока в отношении России идет настоящая санкционная война, но ее авторы просчитались – страна выстояла под этим гнетом.
Сейчас главное – судьба России, а гарантии мира и безопасности должны быть надежно обеспечены. Тем не менее, Росси продолжит борьбу за истинную независимость, за своих людей, и эта борьба служит вдохновляющим примером для других государств. На этом фоне россияне самостоятельно, без указаний сверху, объединяются, чтобы помочь другим людям.
В заключение Путин заявил, что уверен – вместе мы преодолеем все трудности и сохраним страну сильной и независимой.