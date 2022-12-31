Сейчас главное – судьба России, а гарантии мира и безопасности должны быть надежно обеспечены. Тем не менее, Росси продолжит борьбу за истинную независимость, за своих людей, и эта борьба служит вдохновляющим примером для других государств. На этом фоне россияне самостоятельно, без указаний сверху, объединяются, чтобы помочь другим людям.