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Новогоднее обращение Путина-2023: главное, что сказал президент россиянам

Сегодня, 13:40
Фото: скин кадров телеканала "Россия 1"
Впервые Путин обратился к россиянам не на фоне Кремля

Обрашение Владмира Путина к россяинам в Новый Год-2023: что сказал президент

Впервые Владимир Путин записывал новогоднее обращение не на фоне Кремля, а на фоне нескольких рядов военнослужащих. Главной темой его речи стала спецоперация и ее последствия. Обращение президента уже увидели жители Дальнего Востока

По словам Владимира Путина, минувший год стал годом непростых решений, но консолидировал жителей России, люди стали более солидарны и отзывчивы.

Страны Запада готовились к войне, но продолжали делать вид, что они за мир. Теперь маски сброшены и о возможной агрессии против России уже говорят в открытую. Пока в отношении России идет настоящая санкционная война, но ее авторы просчитались – страна выстояла под этим гнетом.

Сейчас главное – судьба России, а гарантии мира и безопасности должны быть надежно обеспечены. Тем не менее, Росси продолжит борьбу за истинную независимость, за своих людей, и эта борьба служит вдохновляющим примером для других государств. На этом фоне россияне самостоятельно, без указаний сверху, объединяются, чтобы помочь другим людям.

В заключение Путин заявил, что уверен – вместе мы преодолеем все трудности и сохраним страну сильной и независимой.

 

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#Общество#Россия 1#Владимир Путин#Обращение#Речь#Новогоднее поздравление
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