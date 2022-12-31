Несколько десятков новорождённых набирают вес в кювезах в Новосибирском областном перинатальном центре. Некоторые из них появились на свет весом всего 600 граммов и нуждаются в постоянном наблюдении врачей. Поэтому вместе с мамами встретят первый в своей жизни Новый год в больничных стенах.
Как рассказывают медики, праздники для них понятие абстрактное, врачебная помощь требуется круглосуточно, вне зависимости от календаря. Не исключено, что первый ребенок 2023 года появится в перинатальном центре – здесь в уходящем году родилось более 5 тысяч детей, передают "Вести Новосибирск".