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В Новосибирске десятки малышей встретят свой первый Новый год в роддоме

Сегодня, 03:20
Фото: 1MI
Взрослым и детям нужно постоянное медицинское наблюдение

Новый год в роддоме отметят многие мамы и их малыши в Новосибирске

Новорожденные и их мамы находятся под присмотром врачей в Новосибирском областном перинатальном центре

Несколько десятков новорождённых набирают вес в кювезах в Новосибирском областном перинатальном центре. Некоторые из них появились на свет весом всего 600 граммов и нуждаются в постоянном наблюдении врачей. Поэтому вместе с мамами встретят первый в своей жизни Новый год в больничных стенах.

Как рассказывают медики, праздники для них понятие абстрактное, врачебная помощь требуется круглосуточно, вне зависимости от календаря. Не исключено, что первый ребенок 2023 года появится в перинатальном центре – здесь в уходящем году родилось более 5 тысяч детей, передают "Вести Новосибирск".

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#Общество#Новосибирск#Новый год#Роддом#Врачи
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