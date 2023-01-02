Вытрезвитель откроют на Старом шоссе 140/1 в 2023 году. Это первое современное спецучреждение в городе. В настоящий момент функцию вытрезвителя выполняет токсикологическое отделение 34-й больницы.
В новом вытрезвителе будет стильный дизайн интерьера, кафе самообслуживания и душевые. Он сможет принять до 20 человек.
Судя по дизайн-проекту, вытрезвитель напоминает отель класс-люкс. Интерьер представлен в белых, морских и древесных оттенках.
Напомним, что ранее были опубликованы фото проекта. На них можно посмотреть комнаты для содержания людей, и даже кабинет врача.