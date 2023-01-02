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Новый современный вытрезвитель откроют в Новосибирске в 2023 году

Сегодня, 07:31
Фото: Телеграмм-канал Ольги Незамаевой
Вытрезвитель выглядит современно
В Первомайском районе Новосибирска в текущем году откроют новый вытрезвитель.

Вытрезвитель откроют на Старом шоссе 140/1 в 2023 году. Это первое современное спецучреждение в городе. В настоящий момент функцию вытрезвителя выполняет токсикологическое отделение 34-й больницы.

В новом вытрезвителе будет стильный дизайн интерьера, кафе самообслуживания и душевые. Он сможет принять до 20 человек.

Судя по дизайн-проекту, вытрезвитель напоминает отель класс-люкс. Интерьер представлен в белых, морских и древесных оттенках.

Дизайн-проект нового вытрезвителя показали в Новосибирске
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Напомним, что ранее были опубликованы фото проекта. На них можно посмотреть комнаты для содержания людей, и даже кабинет врача.

#Эмилия Губарева#Город#Вытрезвитель
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