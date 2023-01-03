atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Пешеходы пострадали на новосибирской трассе, когда помогали человеку

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI
Пострадали два человека
В Тогучинском районе Новосибирской области пострадали два пешехода: пока они оказывали помощь другому человеку, их сбила иномарка. Подробности раскрыли в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла 2 января на трассе «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий». Два пешехода попали под колеса автомобиля, когда оказывали помощь другому участнику ДТП.

В людей врезался автомобиль Honda Fit, за рулем которого была женщина 1990 года рождения. Признаков опьянения у нее не было. Автоледи не справилась с управлением машины и наехала на пешеходов, стоявших на обочине.

В итоге в ДТП пострадали 65-летний мужчина и 39-летняя женщина. Они были доставлены в больницу с различными травмами. Еще двоим пешеходам помощь врачей не понадобилась. Выясняются подробности и обстоятельства аварии.

Появились фотографии сгоревшего в Новосибирске автобуса № 52
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Происшествия#ДТП
Подпишитесь
Фестиваль снежных баб начался на Михайловской набережной в Новосибирске
Вчера, 11:23
Морозы до -33 ℃ ожидаются в Новосибирске в январе-2023
Вчера, 09:57
Несколько балконов вспыхнули в новогоднюю ночь в Новосибирске из-за фейерверка
Вчера, 03:30
Билеты на электричку выросли в цене в Новосибирской области в 2023 году
1 января 11:41
В Новосибирске перенесли срок ввода кампуса НГУ на 2025 год
Вчера, 02:50
Новый современный вытрезвитель откроют в Новосибирске в 2023 году
Вчера, 07:31