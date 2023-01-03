По данным Госавтоинспекции, авария произошла 2 января на трассе «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий». Два пешехода попали под колеса автомобиля, когда оказывали помощь другому участнику ДТП.
В людей врезался автомобиль Honda Fit, за рулем которого была женщина 1990 года рождения. Признаков опьянения у нее не было. Автоледи не справилась с управлением машины и наехала на пешеходов, стоявших на обочине.
В итоге в ДТП пострадали 65-летний мужчина и 39-летняя женщина. Они были доставлены в больницу с различными травмами. Еще двоим пешеходам помощь врачей не понадобилась. Выясняются подробности и обстоятельства аварии.