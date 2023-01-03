Появились фотографии сгоревшего в Новосибирске автобуса № 52

Инцидент произошел на улице Тимакова. Во время движения вспыхнул пассажирский автобус. В салоне находился только водитель. Он не пострадал.
Мужчина сам вызвал пожарных. Автобус выгорел полностью – там остался только каркас. Как рассказала депутат горсовета Светлана Каверзина на своей ВК-странице, сгорел муниципальный автобус.
Общественный транспорт ходил по маршруту № 52. Пожар произошел из-за разгерметизации трех газовых баллонов. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.
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