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Появились фотографии сгоревшего в Новосибирске автобуса № 52

Сегодня, 07:07
Фото: ГУ МЧС по НСО
Автобус выгорел полностью
В Советском районе Новосибирска утром 3 января загорелся пассажирский автобус. В пресс-службе ГУ МЧС по НСО опубликовали фотографии с места событий.

Инцидент произошел на улице Тимакова. Во время движения вспыхнул пассажирский автобус. В салоне находился только водитель. Он не пострадал.

Пассажирский автобус № 52 вспыхнул в Новосибирске
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Мужчина сам вызвал пожарных. Автобус выгорел полностью – там остался только каркас. Как рассказала депутат горсовета Светлана Каверзина на своей ВК-странице, сгорел муниципальный автобус.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Общественный транспорт ходил по маршруту № 52. Пожар произошел из-за разгерметизации трех газовых баллонов. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия
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