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Снег с крыши упал на женщину с ребёнком в Новосибирске

Сегодня, 07:18
Фото: 1MI
Мама с ребенком не пострадали
В Заельцовском районе Новосибирска снег упал с пятиэтажного дома на женщину с ребенком.

Инцидент произошел на улице Дачной у дома № 27. 1 января снег сошел с крыши пятиэтажки и упал прямо на голову женщине с ребенком двух лет, сообщают «Новосибирские новости».

Пострадавших доставили в Городскую клиническую больницу №1, обследовали и отпустили домой. Городские власти потребовали от управляющей компании почистить крыши жилых домов. Также им поручено огородить опасные места сигнальными лентами.

Напомним, что в Новосибирске синоптики прогнозируют тепло до -2…-4 градусов. Такая температура воздуха способствует падению снега и наледи с кровель зданий.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Город
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