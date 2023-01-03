Снег с крыши упал на женщину с ребёнком в Новосибирске

Инцидент произошел на улице Дачной у дома № 27. 1 января снег сошел с крыши пятиэтажки и упал прямо на голову женщине с ребенком двух лет, сообщают «Новосибирские новости».
Пострадавших доставили в Городскую клиническую больницу №1, обследовали и отпустили домой. Городские власти потребовали от управляющей компании почистить крыши жилых домов. Также им поручено огородить опасные места сигнальными лентами.
Напомним, что в Новосибирске синоптики прогнозируют тепло до -2…-4 градусов. Такая температура воздуха способствует падению снега и наледи с кровель зданий.