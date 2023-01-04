300 единиц техники занимаются в областном центре вывозом мусора

"В традиционно непростой праздничный период, мусор вывозится в штатном режиме, как в городе Новосибирске, так и в населенных пунктах области. С 31 декабря на горячую линию министерства поступило 24 звонка о проблемах с вывозом тко. Эти адреса во время объезда проверены, мусор вывезен. В целом количество жалоб по сравнению с прошлым годом уменьшилось. За два последних года заметно обновился парк техники, коллективы нарабатывают опыт, что положительно сказывается на соблюдении графика вывоза отходов", - цитирует сайт правительства Новосибирской области министра ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.