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300 единиц техники занимаются в областном центре вывозом мусора

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI
В новогодней столице России мусор в праздники вывозят строго по графику

В Новосибирске мусор в праздничные дни вывозят по графику

Областные власти сообщают, что в первые дни нового года в новогодней столице России мусор с придомовых площадок Новосибирска вывозят регулярно и без сбоев.

"В традиционно непростой праздничный  период, мусор вывозится в штатном режиме, как в городе Новосибирске, так и в населенных пунктах области. С 31 декабря на горячую линию министерства поступило 24 звонка о проблемах с вывозом тко. Эти адреса во время объезда проверены, мусор вывезен.  В целом количество жалоб по сравнению с прошлым годом уменьшилось. За два последних года заметно обновился парк техники, коллективы нарабатывают опыт, что положительно сказывается на соблюдении графика вывоза отходов", - цитирует сайт правительства Новосибирской области министра ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.  

По информации ООО "Экология Новосибирск" в Новосибирске вывоз ТКО осуществляют 159 машин, и еще 137 - в населенных пунктах области. Этого количества техники достаточно для регулярного вывоза мусора в праздничные дни. 

Ранее сообщалось, что глава Новосибирска Анатолий Локоть дал ряд распоряжений по сохранению чистоты в городе на новогодние праздники. Он запретил, в частности, ставить металлические бочки на главных улицах.

#Город#Новосибирск#Мусор#График#Уборка
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