300 единиц техники занимаются в областном центре вывозом мусора

"В традиционно непростой праздничный период, мусор вывозится в штатном режиме, как в городе Новосибирске, так и в населенных пунктах области. С 31 декабря на горячую линию министерства поступило 24 звонка о проблемах с вывозом тко. Эти адреса во время объезда проверены, мусор вывезен. В целом количество жалоб по сравнению с прошлым годом уменьшилось. За два последних года заметно обновился парк техники, коллективы нарабатывают опыт, что положительно сказывается на соблюдении графика вывоза отходов", - цитирует сайт правительства Новосибирской области министра ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.
По информации ООО "Экология Новосибирск" в Новосибирске вывоз ТКО осуществляют 159 машин, и еще 137 - в населенных пунктах области. Этого количества техники достаточно для регулярного вывоза мусора в праздничные дни.
Ранее сообщалось, что глава Новосибирска Анатолий Локоть дал ряд распоряжений по сохранению чистоты в городе на новогодние праздники. Он запретил, в частности, ставить металлические бочки на главных улицах.