Муниципальные аптеки начали готовить порошки с антибиотиками

– филиал «Аптека № 279», ул. Рассветная, 2/5, тел. 274-18-03

Напомним, что порошки изготавливаются только по рецепту врача, в котором будет указаны дозировки действующего вещества и наполнителя. Рецепт принимается на изготовление и сотрудники аптек сообщат каждому, кто обратился к ним с рецептом от врача, о дате и времени готовности лекарственного препарата.