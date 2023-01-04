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Муниципальные аптеки начали готовить порошки с антибиотиками

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI
В муниципальных аптеках заработали рецептурные отделы

В Новосибирске муниципальные аптеки делают порошки с антибиотиками

«Новосибирская аптечная сеть» вместе с Минздравом региона приняли решении об изготовлении порошков с антибиотиками, которые можно будет заказать в аптеках сети «НАС».

Сайт мэрии Новосибирска сообщает, что такое решение было принято для того, чтобы обеспечить лекарствами детей на случай временного отсутствия готовых препаратов.
Лекарство можно будет заказать в следующих аптеках:

– филиал «Аптека № 6», ул. Крылова, 15, тел. 224-86-43;

– филиал «Аптека № 48», ул. 40 лет Комсомола, 5, тел. 345-35-20;

– филиал «Аптека № 72», ул. Лескова, 282, тел. 262-32-65;

– филиал «Аптека № 199», ул. Троллейная, 18, тел. 341-85-04;

– филиал «Аптека № 279», ул. Рассветная, 2/5, тел. 274-18-03
Напомним, что порошки изготавливаются только по рецепту врача, в котором будет указаны дозировки действующего вещества и наполнителя. Рецепт принимается на изготовление и сотрудники аптек сообщат каждому, кто обратился к ним с рецептом от врача, о дате и времени готовности лекарственного препарата.

Фармацевты рецептурных отделов работают в каждый праздничный день.

Ранее сообщалось, что 26 декабря заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин рассказал о текущей ситуации с поставками необходимых позиций в регионе. В том числе и о том, как обстоят дела с детскими жаропонижающими средствами.

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#Город#Новосибирск#Аптеки#Лекарства#Порошок
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