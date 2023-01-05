Еще одна очередь, чтобы взять коньки напрокат - спускается к набережной по ступенькам с самого верха, от остановок транспорта. Но желающих покататься это не останавливает - на катке так много места, что никто никому особо не мешает. В Ледовом городке, тоже не видно толпы - только на высокие горки выстраиваются на этот раз уже совсем небольшие очереди в несколько человек.