"Стоим уже почти час, такое ощущение, что весь Новосибирск здесь,"- делится впечатлениями глава семейства. "А мы еще 20 минут за правильными ледянками отстояли," - добавляет человек в очереди. Кататься с горок в Ледовом городке можно только на правильных ледянках, они продаются рядом с городком за 50 и за 100 рублей.
Еще одна очередь, чтобы взять коньки напрокат - спускается к набережной по ступенькам с самого верха, от остановок транспорта. Но желающих покататься это не останавливает - на катке так много места, что никто никому особо не мешает. В Ледовом городке, тоже не видно толпы - только на высокие горки выстраиваются на этот раз уже совсем небольшие очереди в несколько человек.
Ледовый городок работает ежедневно с 11.00 до 22.00, стоимость билетов 250 рублей для детей от 4 до 14 лет и 350 рублей для детей старше 15 лет и взрослых. Есть скидки для многодетных семей.