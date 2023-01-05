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Почти час в очереди нужно отстоять, чтобы попасть в Ледовый городок в Новосибирске

Сегодня, 16:06
Фото: atas.info
Очередь в Ледовый городок на Михайловской набережной

Часовые очереди в Ледовый городок в Новосибирске на Михайловской набережной

На Михайловской набережной в Новосибирске ажиотаж - желающих попасть в Ледовый городок в Новосибирске так много, что они выстраиваются в огромную очередь за билетами. Еще одна очередь спускается по лестнице вниз от Речного Вокзала, чтобы взять коньки напрокат.

"Стоим уже почти час, такое ощущение, что весь Новосибирск здесь,"- делится впечатлениями глава семейства. "А мы еще 20 минут за правильными ледянками отстояли," - добавляет человек в очереди. Кататься с горок в Ледовом городке можно только на правильных ледянках, они продаются рядом с городком за 50 и за 100 рублей.

Правильные ледянки изображены на табличке перед входом в Ледовый городок
Фото: atas.info

Еще одна очередь, чтобы взять коньки напрокат - спускается к набережной по ступенькам с самого верха, от остановок транспорта. Но желающих покататься это не останавливает - на катке так много места, что никто никому особо не мешает. В Ледовом городке, тоже не видно толпы - только на высокие горки выстраиваются на этот раз уже совсем небольшие очереди в несколько человек.

Прокат коньков на Михайловской набережной. Вход со своими коньками на самый длинный каток - бесплатно.
Фото: atas.info

Ледовый городок работает ежедневно с 11.00 до 22.00, стоимость билетов 250  рублей для детей от 4 до 14 лет и 350 рублей для детей старше 15 лет и взрослых. Есть скидки для многодетных семей.

Цены посещения Ледового городка в Новосибирске вполне доступные - 250 руб. детский билет и 350 руб. взрослый.Цены посещения Ледового городка в Новосибирске вполне доступные - 250 руб. детский билет и 350 руб. взрослый.
Цены посещения Ледового городка в Новосибирске вполне доступные - 250 руб. детский билет и 350 руб. взрослый.
Фото: atas.info

Гости города поставили "троечку" Новосибирску, как Новогодней столице.

#Ольга Храмушкина#Город#Общество#Новый год#Новосибирск#График#Ледовый городок#Дети#Михайловская набережная
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