В Новосибирске на дорогах ухудшилась видимость из-за снегопада 5 января

Ещё утром, по словам автомобилистов, на улице была умеренная, спокойная погода и можно было спокойно уехать за город. Сейчас мешает метель, ухудшившая видимость.
«Ехать сегодня по городу небезопасно. Видимости практически никакой. Пробки на Речном вокзале и в центре левого берега из-за снегопада. Ещё несколько ДТП», - рассказывают читатели Atas.info.
Синоптики отмечают, что снежная метель завершится только к вечеру. При этом сейчас тепло – всего -5 градусов.
Напомним, в Новосибирск придет резкое похолодание после новогодних праздников.