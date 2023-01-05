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В Новосибирске на дорогах ухудшилась видимость из-за снегопада 5 января

Сегодня, 09:07
Фото: 1MI
Водители предупредили о плохой видимости на дорогах Новосибирска днем 5 января
Водители предупредили о плохой видимости на дорогах Новосибирска днем 5 января. Город накрыл сильный снегопад.

Ещё утром, по словам автомобилистов, на улице была умеренная, спокойная погода и можно было спокойно уехать за город. Сейчас мешает метель, ухудшившая видимость.

«Ехать сегодня по городу небезопасно. Видимости практически никакой. Пробки на Речном вокзале и в центре левого берега из-за снегопада. Ещё несколько ДТП», - рассказывают читатели Atas.info.

Синоптики отмечают, что снежная метель завершится только к вечеру. При этом сейчас тепло – всего -5 градусов.

Напомним, в Новосибирск придет резкое похолодание после новогодних праздников. 

В Новосибирске ожидается резкое похолодание после праздников
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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дорога#Снегопад#Алина Шефер
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