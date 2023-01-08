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График аттестации педагогов в Новосибирске в 2023 году – сроки подачи документов

Сегодня, 06:27
Фото: 1MI
Эксперты проверят, соотвествуют ли педагоги предъявляемым к ним требованиям

Приказ об аттестации педагогов в 2023 году опубликован Минобразования в Новосибирске

В Министерстве образования Новосибирской области утвердили график работы аттестационных комиссий для подтверждения и присвоения квалификационных категорий преподавателям государственных и частных учебных учреждений

Аттестация педагогов в Новосибирске и области начнется с 21 февраля. В это день пройдет первое заседание аттестационной комиссии, следует из графика, утвержденного региональным Министерством образования. Прием документов в электронном виде для аттестационной комиссии начнется с 10 января.

Всего в 2023 году запланировано 6 заседаний аттестационной комиссии, членам которой предстоит проверить, соответствуют ли педагоги действующим квалификационным категориям, а так же принять решения о повышении или понижении категории.

Полный график работы аттестационной комиссии и привлеченных экспертов смотрите в прикрепленном файле.

График работы аттестационных комиссий
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#Новосибирская область#График#Аттестация#Педагоги#Образование
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