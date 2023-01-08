Аттестация педагогов в Новосибирске и области начнется с 21 февраля. В это день пройдет первое заседание аттестационной комиссии, следует из графика, утвержденного региональным Министерством образования. Прием документов в электронном виде для аттестационной комиссии начнется с 10 января.