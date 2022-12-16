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13 зарплата учителям и врачам положена не всем - кому будет выплата в декабре 2022

Сегодня, 02:57
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
13-я зарплата начисляется не во всех бюджетных учреждениях

13-я зарплата учителям и врачам в декабре 2022 года - как начисляется и кому положена

13-ю зарплату при определенных условиях могут получать многие бюджетники, хотя такого понятия нет в трудовом праве. 13-й зарплатой называют премию перед Новым годом, по размеру она сопоставима с окладом. Положена ли 13 зарплата бюджетникам - учителям и врачам, разбирался корреспондент Атас.Инфо.

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В Трудовом кодексе РФ есть статья 191 "Поощрение за труд". В статье говорится, что поощрения работников определяются внутренними документами предприятия. Это может быть коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, устав или положение о дисциплине. Также виды премий и поощрений могут быть перечислены в трудовом договоре с конкретным сотрудником.

Сотрудникам бюджетной сферы - учителям и врачам стоит, в первую очередь, изучить эти документы, чтобы понимать, на какие премии они могут рассчитывать. Размер поощрения может зависеть от достижений сотрудника, а также от того, есть ли у предприятия средства для выплаты премий.

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13-я заработная плата учителям - начисляется или нет

У директоров школ нет никаких обязательств по выплате 13-й зарплаты учителям, если даже самого понятия 13-й зарплата в трудовом праве нет. Но это понятие прочно закрепилось за годовыми премиями, которые могут быть по размерам близки к заработной плате или превышать ее.

Уже несколько лет учителя в Новосибирской области получают заработную плату за январь в конце декабря - бюджетные средства на выплату заработной платы в конце года поступают раньше. Но это нельзя считать дополнительной 13-й зарплатой - так как это обычная зарплата за следующий месяц, просто выплаченная раньше.

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Средняя заработная плата учителей в Новосибирске в 2022 году 39,7 тысяч рублей. Если оценивать сайты о поиске работы, то средняя зарплата, которую предлагают учителям, без премий составляет около 27 тысяч рублей. Дополнительная премия, начисленная руководством школы в соответствии с внутренними документами примерно в этом размере, может условно считаться 13-й зарплатой.

Оклад учителя зависит от количества часов. Базовой ставкой является 18 часов в неделю, чтобы получать зарплату выше, учителя берут 1,5-2 ставки, а иногда и больше. Это высокая нагрузка, учитывая, время на подготовку к уроку, которое не входит в расчет зарплаты. Не входит туда и время на заполнение журналов, ведение документов. 

Учителям начисляют дополнительные выплаты за классное руководство в размере не менее 5 тысяч рублей в месяц в соответствии с Правилами, установленными Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2020 г. N 448. Есть и другие доплаты из стимулирующего фонда - за подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, за внеклассную работу, за квалификационную категорию.

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 Будет ли у врачей 13-я зарплата в декабре 2022 года

Очень многое зависит от учреждения, в котором работает врач. Точно так же, как с учителями, информацию о полагающихся выплатах можно посмотреть во внутренних трудовых документах предприятия. Размер годовой премии может быть привязан к окладу, стажу или квалификации медицинского работника.

Не всегда врач в частной клинике зарабатывает больше, чем в государственной. С 1 января 2023 года врачам полагаются дополнительные надбавки к заработной плате - у врачей ЦРБ они составят 18,5 тысяч рублей, персонал амбулаторий будет ежемесячно получать 6,5 тысяч рублей.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Выплаты#Новосибирск#Новосибирская область#Учителя#Школа#Врачи
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