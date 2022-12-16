Уже несколько лет учителя в Новосибирской области получают заработную плату за январь в конце декабря - бюджетные средства на выплату заработной платы в конце года поступают раньше. Но это нельзя считать дополнительной 13-й зарплатой - так как это обычная зарплата за следующий месяц, просто выплаченная раньше.