На 13-ю зарплату могут рассчитывать сотрудники, в трудовом договоре с которыми, предусмотрена такая возможность. Работодатель обычно указывает возможность премирования в трудовом договоре, поскольку это позволяет уменьшить базу для налога на прибыль на размер дополнительных выплат. Если возможность получение премии не указана в трудовом договоре - вероятность ее начисления очень мала.
Нюансы начисления 13-ой зарплаты и других премий при этом прописываются в отдельном документе, чтобы не перегружать трудовой договор. Это может быть Положение о премировании, коллективный договор или другие локальные нормативные акт. Получается, что сотрудники коммерческих организаций, в поисках вопроса о том, положена ли им 13-я зарплата, могут заглянуть в трудовой договор и в документ, который указан там как основание для начисления премии.
Ни для врачей, ни для учителей 13-я зарплата не предусмотрена законодательно, и практика выплат зависит от учреждения. Как правило, зарплата учителя состоит из оклада, доплаты за внеклассные часы, надбавки за классное руководство, квалификационной надбавки. Премия может начисляться поквартально или раз в год - в зависимости от того, как это установлено в локальных трудовых актах. Премия врачам в бюджетных организациях часто начисляется в процентах от оклада. Ее размер и даты выплаты зависят от внутренних документов.
Рассчитывать на 13-ю зарплату в соответствии с Приказом № 1010 могут военные. Ежегодные премии согласно этому документы по размеру примерно равны окладу, поэтому их называют 13-ой зарплатой военных. Право на получение 13-ой зарплаты обладают не только военные, но и персонал военных подразделений.
Военным 13-ая заработная плата начисляется в соответствии со специальными расчетными коэффициентами. Например, для звания лейтенант, капитан и капитан-лейтенант предусмотрен повышающий коэффициент до 3. Чем выше звание, тем выше коэффициент для расчета годовой премии, в звании от генерал-лейтенанта, вице-адмирала и выше он составляет от 10.
Если военные получают денежное стимулирование в соответствии в законом о федеральном бюджете, то премию, которую условно называют 13-я зарплата по Приказу №1010 они не получают. Также лишены этой премии военные, получившие дисциплинарные взыскания за грубые нарушения и за нарушений трудовых обязанностей.
Согласно исследованию рекрутингового агентства HeadHunter 50% новосибирцев не довольны заработной платной, а 27% получают половину от желаемого.