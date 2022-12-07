Ни для врачей, ни для учителей 13-я зарплата не предусмотрена законодательно, и практика выплат зависит от учреждения. Как правило, зарплата учителя состоит из оклада, доплаты за внеклассные часы, надбавки за классное руководство, квалификационной надбавки. Премия может начисляться поквартально или раз в год - в зависимости от того, как это установлено в локальных трудовых актах. Премия врачам в бюджетных организациях часто начисляется в процентах от оклада. Ее размер и даты выплаты зависят от внутренних документов.