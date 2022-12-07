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13-я зарплата к Новому году-2023: кому положены выплаты

Сегодня, 22:58
Фото: max-titov / unsplash
13 зарплата - кому ждать в декабре 2022 года

Будет ли 13-я зарплата военнослужащим и бюджетникам в декабре 2022 года

13-ая зарплата начисляется как премия перед Новым годом - решение о ее выплате принимает руководство компании. Часто при назначении 13-ой зарплаты учитываются успехи сотрудника и финансовые показатели компании. Разбираемся, кто может рассчитывать на премию в виде дополнительной зарплаты в 2022 году.

Информация о 13 зарплате или премии - в трудовом договоре

На 13-ю зарплату могут рассчитывать сотрудники, в трудовом договоре с которыми, предусмотрена такая возможность. Работодатель обычно указывает возможность премирования в трудовом договоре, поскольку это позволяет уменьшить базу для налога на прибыль на размер дополнительных выплат. Если возможность получение премии не указана в трудовом договоре - вероятность ее начисления очень мала.

Нюансы начисления 13-ой зарплаты и других премий при этом прописываются в отдельном документе, чтобы не перегружать трудовой договор. Это может быть Положение о премировании, коллективный договор или другие локальные нормативные акт. Получается, что сотрудники коммерческих организаций, в поисках вопроса о том, положена ли им 13-я зарплата, могут заглянуть в трудовой договор и в документ, который указан там как основание для начисления премии.

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Кому из бюджетников положена 13-ая зарплата

Ни для врачей, ни для учителей 13-я зарплата не предусмотрена законодательно, и практика выплат зависит от учреждения. Как правило, зарплата учителя состоит из оклада, доплаты за внеклассные часы, надбавки за классное руководство, квалификационной надбавки. Премия может начисляться поквартально или раз в год - в зависимости от того, как это установлено в локальных трудовых актах. Премия врачам в бюджетных организациях часто начисляется в процентах от оклада. Ее размер и даты выплаты зависят от внутренних документов.

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Кому из военных положена 13-я зарплата в декабре 2022 года

Рассчитывать на 13-ю зарплату в соответствии с Приказом № 1010 могут военные. Ежегодные премии согласно этому документы по размеру примерно равны окладу, поэтому их называют 13-ой зарплатой военных. Право на получение 13-ой зарплаты обладают не только военные, но и персонал военных подразделений.

Военным 13-ая заработная плата начисляется в соответствии со специальными расчетными коэффициентами. Например, для звания лейтенант, капитан и капитан-лейтенант предусмотрен повышающий коэффициент до 3. Чем выше звание, тем выше коэффициент для расчета годовой премии, в звании от генерал-лейтенанта, вице-адмирала и выше он составляет от 10.

Если военные получают денежное стимулирование в соответствии в законом о федеральном бюджете, то премию, которую условно называют 13-я зарплата по Приказу №1010 они не получают. Также лишены этой премии военные, получившие дисциплинарные взыскания за грубые нарушения и за нарушений трудовых обязанностей.

Согласно исследованию рекрутингового агентства HeadHunter 50% новосибирцев не довольны заработной платной, а 27% получают половину от желаемого.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Зарплата#Доходы
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