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Плюсовая температура и дождь ждет новосибирцев 8 и 9 января

Сегодня, 05:09
Фото: 1MI
Нехарактерное для зимы тепло быстро сменят лютые морозы

В ночь на 9 января тепература в Новосибирске поднимется до +1 градуса

Аномальное тепло придет в Новосибирск в конце новогодних каникул. Однако оттепель сменится сильными морозами

Вечером в воскресенье, 8 января, столбик термометра в Новосибирске поднимется до отметки +1 градус, возможен дождь. Такая погода продержится всю ночь, до утра понедельника, 9 января, сообщают специалисты портала gismeteo.ru. Утром в первый рабочий день температура начнет резко понижаться.

Фото: gismeteo.ru

К вечеру понедельника термометры в Новосибирске будут показывать уже 23 градуса ниже ноля, днем во вторник температура будет колебаться в районе 27-28 градусов мороза. Далее похолодание продолжится, пик холода придется на ночь со среды на четверг, когда столбик термометра будет опускаться ниже 30-градусной отметки.

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