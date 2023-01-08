Вечером в воскресенье, 8 января, столбик термометра в Новосибирске поднимется до отметки +1 градус, возможен дождь. Такая погода продержится всю ночь, до утра понедельника, 9 января, сообщают специалисты портала gismeteo.ru. Утром в первый рабочий день температура начнет резко понижаться.
К вечеру понедельника термометры в Новосибирске будут показывать уже 23 градуса ниже ноля, днем во вторник температура будет колебаться в районе 27-28 градусов мороза. Далее похолодание продолжится, пик холода придется на ночь со среды на четверг, когда столбик термометра будет опускаться ниже 30-градусной отметки.