К вечеру понедельника термометры в Новосибирске будут показывать уже 23 градуса ниже ноля, днем во вторник температура будет колебаться в районе 27-28 градусов мороза. Далее похолодание продолжится, пик холода придется на ночь со среды на четверг, когда столбик термометра будет опускаться ниже 30-градусной отметки.