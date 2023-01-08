Житель Новосибирска Кирилл Васильев рассказал, что 6 января обнаружил на новогодней пихте, стоящей дома, сотни живых жуков. Дерево он приобрел еще 17 декабря в одном из крупных оптово-розничных центров, и не мог предположить, что его ожидает подобный неприятный сюрприз. Продавец отказался возвращать деньги, сославшись на то, что товар надлежащего качества – мол, фитосанитарные нормы допускают наличие насекомых на стволе.
"Ещё даже новогодние каникулы не закончились, а нам уже нужно выкидывать ёлку", - сетует Кирилл Васильев в посте, опубликованном в паблике АСТ-54.
В комментариях пользователи отмечают, что подобные случаи характерны для деревьев, срубленных в лесу, а не выращенных специально на продажу на плантациях, где хвойные обрабатывают химикатами против размножения насекомых.