Житель Новосибирска Кирилл Васильев рассказал, что 6 января обнаружил на новогодней пихте, стоящей дома, сотни живых жуков. Дерево он приобрел еще 17 декабря в одном из крупных оптово-розничных центров, и не мог предположить, что его ожидает подобный неприятный сюрприз. Продавец отказался возвращать деньги, сославшись на то, что товар надлежащего качества – мол, фитосанитарные нормы допускают наличие насекомых на стволе.