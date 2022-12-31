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Новогоднюю ель спилил неизвестный во дворе жилого дома в Новосибирске

Сегодня, 04:33
Фото: 1MI
Жители посадили дерево около 10 лет назад

Елку, посаженную жителями, спилил злоумышленник во дворе дома в Новосибирске

Дерево, которое посадили жители, мужчина спилил ночью. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения

На парковке около жилого дома по улице Байдукова в Заельцовском районе Новосибирска ночью неизвестный мужчина спилил и унес ель. Как сообщает телеграм-канал "Новосибирск с огоньком", жители сами посадили дерево и ухаживали за ним около 10 лет.

"Мы просто в шоке! Вся наша улица в шоке! Как можно вообще додуматься и вот так в наглую спилить!", - комментирует Екатерина Постовая.

Инцидент попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, но лица злоумышленника на кадрах не видно. В комментариях подписчики отмечают, что недавно похожий инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.

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#Происшествия#Новосибирск#Новый год#Ель#Дерево
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