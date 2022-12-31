На парковке около жилого дома по улице Байдукова в Заельцовском районе Новосибирска ночью неизвестный мужчина спилил и унес ель. Как сообщает телеграм-канал "Новосибирск с огоньком", жители сами посадили дерево и ухаживали за ним около 10 лет.
"Мы просто в шоке! Вся наша улица в шоке! Как можно вообще додуматься и вот так в наглую спилить!", - комментирует Екатерина Постовая.
Инцидент попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, но лица злоумышленника на кадрах не видно. В комментариях подписчики отмечают, что недавно похожий инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.