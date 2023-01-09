Осторожно злая собака: 7-летнего жителя НСО госпитализировали после нападения собаки

Юный житель Новосибирской области был атакован собакой породы «Маламут», в результате чего был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение

Информация о случившимся появилась в телеграм-канале Прокуратура Новосбирской области. По сообщению правозащитников, нападение произошло днем девятого января в рабочем поселке Кольцово. Семилетний мальчик был атакован псом породы "Маламут". Юного жителя Кольцово госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, однако состояние и характер травм не уточняется. Прокуратура поручила Следственному Комитету установить все обстоятельства произошедшего. Ранее представитель Всероссийского общества охраны животных в Новосибирске Дмитрий Шахов опубликовал видео, запечатлевшее ужасные условия содержания цирковых медведей и собак. СК заинтересовался прекращением дела против депутата, сбившего ребенка в Татарске Узнать подробнее