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Осторожно злая собака: 7-летнего жителя НСО госпитализировали после нападения собаки

Сегодня, 14:23
Фото: 1MI
В Новосибирской области собака напала на ребенка
Юный житель Новосибирской области был атакован собакой породы «Маламут», в результате чего был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение

Информация о случившимся появилась в телеграм-канале Прокуратура Новосбирской области. 

По сообщению правозащитников, нападение произошло днем девятого января в рабочем поселке Кольцово. 

Семилетний мальчик был атакован псом породы "Маламут". Юного жителя Кольцово госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, однако состояние и характер травм не уточняется. 

Прокуратура поручила Следственному Комитету установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее представитель Всероссийского общества охраны животных в Новосибирске Дмитрий Шахов опубликовал видео, запечатлевшее ужасные условия содержания цирковых медведей и собак.

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#Новосибирск#Собака#Нападение#Прокуратура#Происшествия
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