Осторожно злая собака: 7-летнего жителя НСО госпитализировали после нападения собаки

Информация о случившимся появилась в телеграм-канале Прокуратура Новосбирской области.
По сообщению правозащитников, нападение произошло днем девятого января в рабочем поселке Кольцово.
Семилетний мальчик был атакован псом породы "Маламут". Юного жителя Кольцово госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, однако состояние и характер травм не уточняется.
Прокуратура поручила Следственному Комитету установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее представитель Всероссийского общества охраны животных в Новосибирске Дмитрий Шахов опубликовал видео, запечатлевшее ужасные условия содержания цирковых медведей и собак.