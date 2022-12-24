СК заинтересовался прекращением дела против депутата, сбившего ребенка в Татарске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о том, на каких основаниях было прекращено уголовное дело против муниципального депутата Сергея Мамонтова, который наехал на мальчика в Татарске Новосибирской области.

Сюжет Депутат Мамонтов переехал ребенка