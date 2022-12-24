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СК заинтересовался прекращением дела против депутата, сбившего ребенка в Татарске

Сегодня, 12:23
Фото: Telegram-канал "Двач"
Резонансное ДТП в Татарске
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о том, на каких основаниях было прекращено уголовное дело против муниципального депутата Сергея Мамонтова, который наехал на мальчика в Татарске Новосибирской области.

"Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Зарипову В.Б. доложить об обстоятельствах, установленных в ходе расследования, а также об основаниях принятого судом решения о прекращении уголовного дела", - говорится в сообщении.

Бастрыкину также доложат об обстоятельствах, установленных при расследовании ЧП.

Преследование мундепа было прекращено Мировым судом Татарского судебного района 23 декабря в связи с примирением сторон - подсудимого и матери ребенка.

Вердикт уже обжаловала прокуратура новосибирской области.

Вопиющий случай произошел 30 октября, Мамонтов на внедорожнике наехал на 6-летнего мальчика и скрылся, не оказав ему никакой помощи. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивалось, как тяжелое. 

В отношении мундепа было возбуждено дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии).

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