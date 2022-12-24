СК заинтересовался прекращением дела против депутата, сбившего ребенка в Татарске

"Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Зарипову В.Б. доложить об обстоятельствах, установленных в ходе расследования, а также об основаниях принятого судом решения о прекращении уголовного дела", - говорится в сообщении.
Бастрыкину также доложат об обстоятельствах, установленных при расследовании ЧП.
Преследование мундепа было прекращено Мировым судом Татарского судебного района 23 декабря в связи с примирением сторон - подсудимого и матери ребенка.
Вердикт уже обжаловала прокуратура новосибирской области.
Вопиющий случай произошел 30 октября, Мамонтов на внедорожнике наехал на 6-летнего мальчика и скрылся, не оказав ему никакой помощи. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивалось, как тяжелое.
В отношении мундепа было возбуждено дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии).