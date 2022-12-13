Мать сбитого депутатом в Татарске мальчика не явилась в суд

Напомним, школьник попал под колеса «Тойота РАВ 4» в Татарске 30 октября. Водитель тут же сбежал с места ДТП и его объявили в розыск. Скорую мальчику вызвали случайные очевидцы. У него диагностировали серьезные травмы и пришлось несколько дней лежать в больнице.