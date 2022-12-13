Мать сбитого депутатом в Татарске мальчика не явилась в суд

Как пишет «Сиб.фм», адвокат семьи пострадавшего ребенка попросил суд отложить рассмотрение дела. Его законная представительница (мама) не пришла на заседание. Судья перенес его на 23 декабря.
Напомним, школьник попал под колеса «Тойота РАВ 4» в Татарске 30 октября. Водитель тут же сбежал с места ДТП и его объявили в розыск. Скорую мальчику вызвали случайные очевидцы. У него диагностировали серьезные травмы и пришлось несколько дней лежать в больнице.
Спустя недолгое время правоохранители нашли виновника аварии – им оказался местный депутат Сергей Мамонтов. За оставление в опасности человека теперь ему может грозить уголовное наказание.