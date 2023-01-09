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За 2022 год Новосибирский метрополитен перевез более 77 млн пассажиров

Сегодня, 06:45
Фото: atas.info
В метро перевезли более 77 млн человек
Второй год пассажироперевозка в Новосибирском метрополитене растет. В пресс-службе подземки назвали число за год перевезенных пассажиров.

В 2022 году метрополитен Новосибирска перевез пассажиров больше, чем в 2021 году. Пассажироперевозка растет вот же второй год.

Например, в 2020 году из-за коронавирусных ограничений было перевезено 58,1 млн человек, а в 2021 году – 75,3 млн пассажиров.

В 2022 году метрополитен перевез 77 миллионов 264 тысяч новосибирцев.

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Напомним, что в декабре-2022 увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска. Теперь в метрополитене, автобусе, трамвае и других видах транспорта проезд стоит 30 рублей. Также читайте другие цифры прошлого 2022 года

#Эмилия Губарева#Транспорт#Город
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