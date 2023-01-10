По данным ЗАГСа региона, в декабре 2022 года 216 человек сменили имя. Всего за 12 месяцев поменяли имя 2 490 человек.
Для сравнения, в декабре 2021 года имя сменили 223 новосибирца. А всего за год – 2 037 человек.
Напомним, что в прошлом году горожане называли новорожденных детей необычными именами. Например, мальчики получали имя Всеволод, Горыня, Корней, Мелентий, Рубин, Арсен-Ясир, Люк-Даниэль, Мирослав-Дарин и Лавр, а девочки Лукерья, Пелагея, Ясения-Ксения, Элла-Эстель, Аурика-Иоанна, Ева-Лукерья.
Напомним, что также в Новосибирской области смертность превысила рождаемость. Так, в декабре прошлого года родилось 2 198 малышей, а умерло 3 373 человек.