По данным ЗАГСа, в декабре прошлого года родилось 2 198 малышей. А в 2021 году в этом же месяце на свет появилось 2 331 новорожденных.
За аналогичный период в 2022 году умерло 3 373 человек. В 2021 году скончались 4 430 новосибирцев.
Всего за 12 месяцев родилось 26 976 малышей. Скончались за год 38 389 человек. В 2021 году всего родилось 28 507 человек, а умерло 47 200 жителей Новосибирской области. За этот период многие горожане успели переболеть гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Причиной некоторых случаев гибели людей стали также тяжелые болезни.
Напомним, ранее были названы самые необычные имена рожденных в 2022 году детей в Новосибирске. Горыня, Корней и Лавр - читайте больше интересных имен по ссылке.