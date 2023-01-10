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В декабре 2022 года в Новосибирске смертность превысила рождаемость

Сегодня, 04:08
Фото: 1MI
На свет в декабре появились 2 тысячи новорожденных
Управление ЗАГСа по Новосибирской области опубликовало статистику смертности и рождаемости за декабрь 2022 года.

По данным ЗАГСа, в декабре прошлого года родилось 2 198 малышей. А в 2021 году в этом же месяце на свет появилось 2 331 новорожденных.

За аналогичный период в 2022 году умерло 3 373 человек. В 2021 году скончались 4 430 новосибирцев.

Всего за 12 месяцев родилось 26 976 малышей. Скончались за год 38 389 человек. В 2021 году всего родилось 28 507 человек, а умерло 47 200 жителей Новосибирской области. За этот период многие горожане успели переболеть гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Причиной некоторых случаев гибели людей стали также тяжелые болезни. 

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Напомним, ранее были названы самые необычные имена рожденных в 2022 году детей в Новосибирске. Горыня, Корней и Лавр - читайте больше интересных имен по ссылке. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирская область
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