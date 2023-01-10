Всего за 12 месяцев родилось 26 976 малышей. Скончались за год 38 389 человек. В 2021 году всего родилось 28 507 человек, а умерло 47 200 жителей Новосибирской области. За этот период многие горожане успели переболеть гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Причиной некоторых случаев гибели людей стали также тяжелые болезни.