Глыба льда рухнула на автомобиль в Новосибирске: в салоне был ребенок

Инцидент произошел 8 января на улице Ипподромской в Новосибирске. Как рассказала сибирячка в посте ВК-группы, она ехала с ребенком на автомобиле в сторону улицы Фрунзе.
Внезапно на машину рухнула глыба льда со снегом, разбив лобовое стекло. Женщина поделилась, что сильно испугалась.
После падения льда, лобовое стекло покрылось трещинами, но осталось на месте. Вероятно, глыба могла упасть, когда автомобиль проезжал под мостом.
Напомним, что на дорогах Новосибирска появился гололед после появления морозов. Еще днем ранее в городе была плюсовая температура, а сегодня столбик термометра показывает -30.