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В Новосибирске на дорогах появился гололед из-за резкого похолодания

Сегодня, 01:21
Фото: 1MI
Гололед появился на городских дорогах
Гололед появился на дорогах из-за температурных перепадов в Новосибирске.

В Новосибирске происходит резкая смена температуры воздуха: еще 8 января было +1 тепла, а с 9 января началось резкое похолодание и морозы до -29 градусов.

Из-за таких температурных качелей на дорогах региона появился гололед. Снежная каша, которая таяла всю ночь, буквально превратилась в лед. Коркой покрылись не только автодороги, но и тротуары, что сильно затруднило движение горожан.

«Невозможно ходить по этому гололеду, ты просто катишься на ботинках. Если есть за что удержаться, то хорошо. Любая тропинка скользкая, не обойти. При этом коммунальщики оперативно реагировать в этот раз не стали. Гололедица до сих пор осталась. Ладно мы молодые пройдем, а пенсионеры наверное из дома не выходят», - пожаловался в беседе с Atas.info 43-летний житель Новосибирска Сергей Г.
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Напомним, что почти на 30% выросло число травм на праздниках в Новосибирской области. За время каникул пострадали 1 441 человек. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Гололед
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