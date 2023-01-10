Если выйти из помещения, где +22 на улицу, где в это время -30, перепад температур составит более 50 градусов. В тепле сосуды расширяются, а при выходе на улице резко сужаются. Здоровый организм довольно быстро адаптируется к этому. Но если при выходе на улицу или возвращении домой появляется ощущение, что сложно дышать или кружится голова - это признак того, что есть проблемы с сосудами.