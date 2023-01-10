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От +3,9℃ до -30℃ за сутки - чем опасны перепады температуры, рассказал кардиолог

Сегодня, 01:15
Фото: Александра Логинова / Flickr
-30℃ - не самая низкая отметка на градуснике в первую рабочую неделю января в Новосибирске

В Новосибирске за сутки произошел перепад температур почти в 34℃ - от +3,9℃ до -30℃

Утром 9 января 2023 года температура воздуха возле НГУ в Новосибирске прогрелась до +3,9℃, но уже через несколько часов началось резкое похолодание, к утру 10 января градусник показывал -30℃. Врач кардиолог Ирина Фурсенко рассказала, чем опасны резкие перепады, и как поберечься в такие дни.

"От резкого похолодания особенно страдают аллергики и астматики - воздух становится суше при резком снижении температуры, дышать труднее. Тяжело переносят резкое снижение температуры гипертоники. Холодный воздух менее разреженный, в нем больше кислорода, при снижении температуры атмосферное давление растет - увеличивается количество вызовов скорой помощи с жалобами на гипертонию, - рассказывает Ирина Фурсенко, кардиолог Клиники восстановления здоровья в Академгородке.

Резкий перепад температур в Новосибирске произошел с 9 января на 10 января 2023 года
Фото: Сайт НГУ weather.nsu.ru
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Если выйти из помещения, где +22 на улицу, где в это время -30, перепад температур составит более 50 градусов. В тепле сосуды расширяются, а при выходе на улице резко сужаются. Здоровый организм довольно быстро адаптируется к этому. Но если при выходе на улицу или возвращении домой появляется ощущение, что сложно дышать или кружится голова - это признак того, что есть проблемы с сосудами.

Если проблемы с сосудами, давлением уже диагностированы, лучше дать себе возможность адаптироваться, не выходить резко на улицу и не заходить быстро домой. Лучше дать себе 2-3 минуты спокойно постоять в подъезде, привыкая к смене температуры. Одежда и головной убор обязательно должны быть по погоде, так мы снижаем холодовой стресс для организма. 

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Еще одна проблема - холодный воздух на улице и сухой воздух в квартирах, когда на полную мощь в морозы работает отопление, сушит слизистые. Это снижает иммунитет, инфекции легче проникают в организм. Но все это не означает, что в морозы нужно сидеть дома и совсем не выходить на улицу. Все зависит от состояния здоровья человека, если организм ослаблен, конечно, лучше поберечься и подождать для прогулок более теплых дней. 

Полноценный сон, питание, умеренная физическая нагрузка в течение дня значительно повышают устойчивость к перепадам температур. И, конечно, заблаговременная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика - и вот уже качели атмосферного давления и температур не так сильно влияют на человека. К холодам, даже если это резкое похолодание, тоже нужно быть готовым заранее.

#Ольга Храмушкина#Общество#Погода#Новосибирск#Новосибирская область#Похолодание#МЧС#Гололед
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