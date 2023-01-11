В Новосибирске женщина погибла при падении из окна 8 этажа дома

Как рассказали очевидцы, сибирячка могла выпасть из окна квартиры на 8 этаже дома № 33/1. Это произошло утром.
Следователи СУ СКР по Новосибирской области подтвердили факту трагического инцидента. Начали проверку.
«Тело нашли под окнами многоэтажки. Но причина гибели женщины пока точно не известна. Проводится осмотр места, опрашиваются местные жители», - рассказали в Следственном комитете.
Напомним, на днях от падения из окна 25-этажного дома погиб 17-летний парень в Новосибирске. Его смерть также сейчас расследуют.