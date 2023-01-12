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Глава СК России постравил на контроль расследование треснувшего дома

Сегодня, 14:58
Фото: ВК- профиль Бастрыкин Александр Иванович
Председатель СКР поставил на контроль инцидент с треснувшим домом

На треснувший дом в Новосибирске обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин поручил провести проверку треснувшего многоквартирного дома в Новосибирске, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Десятого января 2023 года в новосибирской прессе активно обсуждался многоквартирный дом, чьи жильцы жаловались на образовавшуюся трещину.

В тот же день прокуратура региона в телеграм-канале объявила о начале прокурорской проверки данного инцидента.

В Новосибирске из-за морозов треснул многоквартирный дом
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В четверг, 12 декабря, в ВК-группе "Информационный центр СК России" был опубликован пост, сообщающий о контроле данного инцидента в центральном аппарате СКР.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить подробный доклад о ее ходе и результатах, а также принимаемых мерах к восстановлению прав граждан," - говорится в тексте сообщения.

Ранее СК области возбудило уголовное дело по факту нападения собаки породы маламут  на семилетнего ребенка.

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#СКР#Трещина#Дом#Александр Бастрыкин#Новосибирск#Происшествия
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