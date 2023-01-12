Глава СК России постравил на контроль расследование треснувшего дома

Десятого января 2023 года в новосибирской прессе активно обсуждался многоквартирный дом, чьи жильцы жаловались на образовавшуюся трещину.
В тот же день прокуратура региона в телеграм-канале объявила о начале прокурорской проверки данного инцидента.
В четверг, 12 декабря, в ВК-группе "Информационный центр СК России" был опубликован пост, сообщающий о контроле данного инцидента в центральном аппарате СКР.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить подробный доклад о ее ходе и результатах, а также принимаемых мерах к восстановлению прав граждан," - говорится в тексте сообщения.
Ранее СК области возбудило уголовное дело по факту нападения собаки породы маламут на семилетнего ребенка.