Глава СК России постравил на контроль расследование треснувшего дома

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить подробный доклад о ее ходе и результатах, а также принимаемых мерах к восстановлению прав граждан," - говорится в тексте сообщения.