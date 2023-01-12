СК и прокуратура заинтересовались нападением собаки на ребенка

Сообщение, объявляющее возбуждение уголовное дела было опубликовано в четверг, 12 января. Ранее Прокуратура Новосибирской области также интересовалась инцидентов. За день до этого в телеграм-канале прокуратуры региона сообщалось, что данный инцидент был поставлен под контроль.
Согласно опубликованным данным, нападение произошло днем девятого января, в рабочем поселке Кольцово.
Собака породы "маламут" покусала семилетнего мальчика, из-за чего ребенок оказался в больнице. Следователи устанавливают подробности произошедшего в том числе характер и степень тяжести нанесенных травм.
По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям владельца собаки.