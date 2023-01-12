СК и прокуратура заинтересовались нападением собаки на ребенка

Сообщение, объявляющее возбуждение уголовное дела было опубликовано в четверг, 12 января. Ранее Прокуратура Новосибирской области также интересовалась инцидентов. За день до этого в телеграм-канале прокуратуры региона сообщалось, что данный инцидент был поставлен под контроль.