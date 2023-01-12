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СК и прокуратура заинтересовались нападением собаки на ребенка

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI
Возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после нападения собаки на мальчика 

Следственный Комитет России по Новосибирской области объявил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Сообщение, объявляющее возбуждение уголовное дела было опубликовано в четверг, 12 января. Ранее Прокуратура Новосибирской области также интересовалась инцидентов. За день до этого в телеграм-канале прокуратуры региона сообщалось, что данный инцидент был поставлен под контроль.  

Согласно опубликованным данным, нападение произошло днем девятого января, в рабочем поселке Кольцово. 

Собака породы "маламут" покусала семилетнего мальчика, из-за чего ребенок оказался в больнице. Следователи устанавливают подробности произошедшего в том числе характер и степень тяжести нанесенных травм. 

По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям владельца собаки.

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#Новосибирск#Маламут#СК#Уголовное дело#Криминал
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