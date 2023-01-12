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"Собака начала лять": журналист из Новосибирска об оскорблениях Владимира Соловьева

Сегодня, 10:12
Фото: freepik.ru
Перед тем, как перейти к брани, Соловьев зачитал в эфире авторскую колонку Стаса Соколова

Ответ новосибирского журналиста, которого московский шоумен Соловьев оскорбил в эфире

Новосибирский журналист Стас Соколов ответил на оскорбления в свой адрес, прозвучавшие в прямом эфире радиопрограммы Владимира Соловьева. Ярость шоумена вызвала авторская колонка Соколова, в которой он рассуждал об отношении к людям, по разным причинам покинувшим Россию

Журналист из Новосибирска Стас Соколов не испытывает каких-то сильных эмоций после того, как шоумен и теле-радиоведущий Владимир Соловьев обрушился на него с оскорблениями на грани цензуры в прямом эфире радиопрограммы "Полный контакт" на радиостанции Вести.ФМ.

"Идешь ты по улице, выскочила на тебя собака, начала лаять. Ну как к этому можно относиться? Идешь дальше. Она через пять минут будет лаять на кого-то другого. Обидеться можно на человека, которого ты уважал, которого ты ценишь, а он как-то нехорошо отнесся. А по-человечески его (Соловьева, прим.ред.) жалко. Вместо того, чтобы сидеть на вилле, попивать вино и смотреть на озеро Комо, он вынужден сидеть в радиостудии. Конечно, ему плохо и нехорошо", - прокомментировал выпад ведущего Стас Соколов редакции Atas.info.

Оскорбления в адрес автора новосибирского издания НГС прозвучали в эфире в четверг, 12 января, после того, как Владимир Соловьев полностью зачитал колонку обозревателя, где он рассуждал об отношении к россиянам, которые по тем или иным причинам перебрались в другие страны. В характерной бесцеремонной манере Соловьев назвал автора из Новосибирска разными грубыми словами,  высказал предположения о его сексуальной ориентации (этот вопрос всегда почему-то очень сильно волнует Соловьева) и решил, что Стас Соколов, испугавшись, уже эмигрировал в Казахстан.

Владимир Соловьев владеет, как минимум, двумя виллами в Италии на озере Комо, их стоимость оценивают в районе 8 млн евро. После начала спецоперации на Украине имущество российского ведущего было арестовано. Ранее Соловьев заявлял, что роскошную зарубежную недвижимость купил на "честно заработанные деньги", и это не мешает ему быть патриотом России. "Патриотизм — это не подписка о невыезде", - говорил Соловьев.

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#Общество#Новосибирск#Владимир Соловьев#Журналист#Оскорбление#Эмиграция#Артем Шершнев
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