Оскорбления в адрес автора новосибирского издания НГС прозвучали в эфире в четверг, 12 января, после того, как Владимир Соловьев полностью зачитал колонку обозревателя, где он рассуждал об отношении к россиянам, которые по тем или иным причинам перебрались в другие страны. В характерной бесцеремонной манере Соловьев назвал автора из Новосибирска разными грубыми словами, высказал предположения о его сексуальной ориентации (этот вопрос всегда почему-то очень сильно волнует Соловьева) и решил, что Стас Соколов, испугавшись, уже эмигрировал в Казахстан.