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Новосибирский врач Овсянникова прокомментировала метод Панферова по борьбе с гриппом

Сегодня, 10:30
Фото: Заксобрания Новосибирской области
Врач оценил рецепт Андрея Панферова
В Новосибирске доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова оценила рецепт для борьбы с простудой, озвученный первым вице-спикером Заксобрания НСО Андреем Панферовым.

Ранее Андрей Панферов советовал лечить грипп и простуду таблетками янтарной кислоты и настойкой женьшеня. 

Врач нашел данный метод безвредным, однако малоэффективным. 

«Хуже данные препараты, если нет противопоказаний к их приему, не сделают, но и не могут стать панацеей в лечение вирусных заболеваний», — цитирует Татьяну Овсянникову издание Сиб.фм.

Эксперт объяснила, что данная терапия направлена на стимуляцию реакций цикла Кребса. Благодаря этому происходит улучшение тканевого дыхания и снижается уровень свободных радикалов. Все это ведет к улучшению метаболизма клетки и снижению интоксикации. 

Однако прямой противовирусной активности данная терапия не имеет. Помимо этого, нет клинических исследований, подтвердивших благотворное влияние женьшеня на организм человека.

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#Общество#Новосибирск#Овсянникова#Андрей Панферов#Лечение#Грипп
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