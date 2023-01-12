Новосибирский врач Овсянникова прокомментировала метод Панферова по борьбе с гриппом

Ранее Андрей Панферов советовал лечить грипп и простуду таблетками янтарной кислоты и настойкой женьшеня.
Врач нашел данный метод безвредным, однако малоэффективным.
«Хуже данные препараты, если нет противопоказаний к их приему, не сделают, но и не могут стать панацеей в лечение вирусных заболеваний», — цитирует Татьяну Овсянникову издание Сиб.фм.
Эксперт объяснила, что данная терапия направлена на стимуляцию реакций цикла Кребса. Благодаря этому происходит улучшение тканевого дыхания и снижается уровень свободных радикалов. Все это ведет к улучшению метаболизма клетки и снижению интоксикации.
Однако прямой противовирусной активности данная терапия не имеет. Помимо этого, нет клинических исследований, подтвердивших благотворное влияние женьшеня на организм человека.