Новосибирск ждет снег и порывистый ветер

Метеорологи предсказывают постепенное потепление в Новосибирске. Так, утром 13 января температура воздуха в столице Сибири составит -21 °C. Однако уже днем того же числа воздух прогреется до -13 °C.
Выходные также порадую новосибирцев небольшим потеплением - днем столбики термометров замрут на -10 °C, ночью не будут опускаться ниже -17 °C.
Однако вместе с потеплением в Новосибирск придет порывистый ветер. С 13 по 15 января в городе будет подниматься ветер со скоростью до 18 м/с.
Самым снежным днем обещает стать пятница, в выходные дни синоптики предсказывают лишь умеренные осадки.
Ранее Atas.info сообщал, что на Крещение 19 января в Новосибирске откроют шесть купелей.