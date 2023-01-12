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Новосибирск ждет снег и порывистый ветер

Сегодня, 09:42
Фото: 1MI
Выходные в Новосибирске будут снежными и ветренными
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» опубликовало прогноз погоды на ближайшие три дня.

Метеорологи предсказывают постепенное потепление в Новосибирске. Так, утром 13 января температура воздуха в столице Сибири составит -21 °C. Однако уже днем того же числа воздух прогреется до -13 °C.

Выходные также порадую новосибирцев небольшим потеплением - днем столбики термометров замрут на -10 °C, ночью не будут опускаться ниже -17 °C. 

Однако вместе с потеплением в Новосибирск придет порывистый ветер. С 13 по 15 января в городе будет подниматься ветер со скоростью до 18 м/с.  

Самым снежным днем обещает стать пятница, в выходные дни синоптики предсказывают лишь умеренные осадки.

Ранее Atas.info сообщал, что на Крещение 19 января в Новосибирске откроют шесть купелей.

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