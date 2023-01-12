В нескольких районах Новосибирска откроют купели на Крещение. Христианский праздник пройдет 19 января 2023 года. Время открытия указано по ссылке.
Шесть купелей развернут в Заельцовском районе на озере «Жемчужина Сибири», в Ленинском районе на реке Обь в микрорайоне «Затон», а также в пожарном причале в районе Димитровского моста.
Также окунуться можно в Октябрьском районе на реке Обь в микрорайоне «Европейский берег», в Советском районе на Новосибирском водохранилище у ПКиО «У моря обского» на пляже «Бумеранг» и в Новосибирском районе на озере «Спартак».
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