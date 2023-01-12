Также окунуться можно в Октябрьском районе на реке Обь в микрорайоне «Европейский берег», в Советском районе на Новосибирском водохранилище у ПКиО «У моря обского» на пляже «Бумеранг» и в Новосибирском районе на озере «Спартак».