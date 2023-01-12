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В Новосибирске на Крещение будут работать 6 купелей

Сегодня, 09:17
Фото: 1MI
Крещение пройдет 19 января
На Крещение 19 января в Новосибирске откроют шесть купелей, о чем говорится на сайте мэрии города.

В нескольких районах Новосибирска откроют купели на Крещение. Христианский праздник пройдет 19 января 2023 года. Время открытия указано по ссылке. 

Шесть купелей развернут в Заельцовском районе на озере «Жемчужина Сибири», в Ленинском районе на реке Обь в микрорайоне «Затон», а также в пожарном причале в районе Димитровского моста.

Также окунуться можно в Октябрьском районе на реке Обь в микрорайоне «Европейский берег», в Советском районе на Новосибирском водохранилище у ПКиО «У моря обского» на пляже «Бумеранг» и в Новосибирском районе на озере «Спартак». 

Погода на Крещение в Новосибирской области 19 января – спадут ли лютые морозы?
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Также читайте, какая погода будет в день Крещения. Спойлер: морозы отступят. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Крещение
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