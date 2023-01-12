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Жуткие морозы до -47 градусов сковали Новосибирскую область 12 января

Сегодня, 01:36
Фото: 1MI
Холоднее всего было в Кыштовском районе

В Новосибирской области ночью морозы достигли -47 градусов

В Новосибирской области в ночь с 11 на 12 января столбики термометра показали -47 ℃ мороза в некоторых районах региона. Об этом свидетельствует Западно-Сибирский УГМС.

По данным гидрометцентра, аномально низкие температуры зафиксированы в некоторых районах Новосибирской области. Например, жуткий 47-градусный мороз накрыл сегодня ночью Кыштовский район.

В Северном районе столбик термометра показал -40,7 ℃, в Венгеровском –минус 38,2 ℃, в Убинском -37,3 ℃, в Тогучинском -37 ℃.

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А вот сегодня днем, 12 января ожидается заметное потепление в дневное время. Столбик термометра покажет -21…-23 ℃ днем.

С пятницы, 13 января потеплеет до -15 ℃ днем и -23 ℃ ночью. Такая температура воздуха сохранится всю следующую неделю, о чем также свидетельствует сервис «Яндекс. Погода».

Напомним, что ранее иностранцы, которые живут в Новосибирске не первый год, рассказали, как относятся к жутким сибирским морозам. 

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#Морозы в Новосибирске#Новосибирская область#Морозы#Эмилия Губарева
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