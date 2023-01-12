По данным гидрометцентра, аномально низкие температуры зафиксированы в некоторых районах Новосибирской области. Например, жуткий 47-градусный мороз накрыл сегодня ночью Кыштовский район.
В Северном районе столбик термометра показал -40,7 ℃, в Венгеровском –минус 38,2 ℃, в Убинском -37,3 ℃, в Тогучинском -37 ℃.
А вот сегодня днем, 12 января ожидается заметное потепление в дневное время. Столбик термометра покажет -21…-23 ℃ днем.
С пятницы, 13 января потеплеет до -15 ℃ днем и -23 ℃ ночью. Такая температура воздуха сохранится всю следующую неделю, о чем также свидетельствует сервис «Яндекс. Погода».
Напомним, что ранее иностранцы, которые живут в Новосибирске не первый год, рассказали, как относятся к жутким сибирским морозам.