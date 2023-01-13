Глава регионального «СГК» Андрей Колмаков покинул свой пост?

В Новосибирске глава филиала «СГК» покинул свой пост, официальной информации пока нет

Сегодня стало известно, что руководитель новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков покинул свой пост. Об этом, со ссылкой на компетентный источник, сообщило издание «НГС».