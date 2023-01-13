Глава регионального «СГК» Андрей Колмаков покинул свой пост?
Сегодня, 12:35
Фото: sibgenco.ru
В Новосибирске глава филиала «СГК» покинул свой пост, официальной информации пока нет
Сегодня стало известно, что руководитель новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков покинул свой пост. Об этом, со ссылкой на компетентный источник, сообщило издание «НГС».
Пресс-служба "Сибирской генерирующей компании" информацию об отставке пока не подтвердила - об этом также сообщает издание "НГС".
Андрей Колмаков — коренной новосибирец, выпускник двух ВУЗов.
Работал в «Новосибирскэнерго», «Компания Энергокомплект», МУП «Энергия», возглавлял департамент энергетики и ЖКХ администрации Новосибирска.
С 2018 года является директором новосибирского филиала «СГК».
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