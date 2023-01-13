Перестройка дороги к новому ЛДС в Новосибирске обойдется в 300 млн рублей

"Этот песок, который использовался, это на сегодняшний день установлено уже рядом экспертиз, не позволяет эксплуатировать с надлежащим качеством. Если эксплуатировать эту дорогу, ее или вспучит, или она провалится (...) По нашим оценкам, для того, чтобы восстановить, нужна сумма порядка 300 млн рублей", - цитирует Александрова ТАСС.