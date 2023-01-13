Перестройка дороги к новому ЛДС в Новосибирске обойдется в 300 млн рублей

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
По данным управления, при строительстве дороги использовался не соответствующий проектной документации песок, который незаконно добыли со дна Оби.
"Этот песок, который использовался, это на сегодняшний день установлено уже рядом экспертиз, не позволяет эксплуатировать с надлежащим качеством. Если эксплуатировать эту дорогу, ее или вспучит, или она провалится (...) По нашим оценкам, для того, чтобы восстановить, нужна сумма порядка 300 млн рублей", - цитирует Александрова ТАСС.
По его словам, установлено, что документы, подтверждающие качество песка были сфальсифицированы.
Для решения проблемы с песком потребуется демонтаж дороги, добавил руководитель следственного управления.
Ранее по обвинению в превышении должностных полномочий при строительстве нового ЛДС, в результате чего Новосибирску был причинен ущерб на сумму 340 млн рублей, был отправлен в СИЗО руководитель компании "МЕТРО МиР" Александр Мысик.
Накануне ему продлили меру пресечения до 8 февраля.