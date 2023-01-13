В Новосибирске топ-менеджера «АльянсТрансТорг» обвинили в подкупе

Директора компании «АльянсТрансТорг» обвиняют в передаче денег одному из менеджеров фирмы перевозок «ТрансКонтейнер».
Сумма коммерческого подкупа – 124 тыс. рублей. Произошел данный инцидент в октябре 2021 года.
За «вознаграждение» оператор должен был передать обвиняемому информацию об отправке грузов на выгодных условиях. Вскоре уголовное дело направят в новосибирский суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что в Татарске суд снова рассмотрит дело экс-депутата Сергея Мамонтова, который сбил маленького ребенка и уехал с места ДТП.