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В Новосибирске топ-менеджера «АльянсТрансТорг» обвинили в подкупе

Сегодня, 04:46
Фото: 1MI
Топ-менеджер незаконно передал деньги одному из сотрудников другой компании.
Транспортная прокуратура в Новосибирске утвердила обвинение по делу руководителя отдела международных перевозок компании «АльянсТрансТорг», о чем сообщили в ведомстве.

Директора компании «АльянсТрансТорг» обвиняют в передаче денег одному из менеджеров фирмы перевозок «ТрансКонтейнер».

Сумма коммерческого подкупа – 124 тыс. рублей. Произошел данный инцидент в октябре 2021 года.

За «вознаграждение» оператор должен был передать обвиняемому информацию об отправке грузов на выгодных условиях. Вскоре уголовное дело направят в новосибирский суд для рассмотрения по существу.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Суд
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