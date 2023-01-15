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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Авария стала причиной многокилометровой пробки в НСО

Сегодня, 13:02
Фото: 2GIS
Авария вызвала гигантскую пробку в НСО

В Новосибирской области образовалась огромная пробка из-за аварии на трассе

В результате аварии на обе полосы движения по шоссе Р-256 оказались скованы.

Агрегатор ситуации на дорогах "2ГИС" сообщает о длинных пробках по обоим направлениям движения.

Автолюбители, направляющиеся в Искитим, рискуют встать у станции Морозово. Зеленый трафик появится лишь после станции Обский залив. 

Направляющиеся в сторону Новосибирска машины встретят пробку пробку у 52-ого километра. Затруднение на въезд продлиться заметно меньше - до Обского залива. 

Напомним, что в Новосибирской области в районе Сосновки на трассе столкнулись фура и автобус.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#Пробка#ДТП#Затруднение движения
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