Авария стала причиной многокилометровой пробки в НСО

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Агрегатор ситуации на дорогах "2ГИС" сообщает о длинных пробках по обоим направлениям движения.
Автолюбители, направляющиеся в Искитим, рискуют встать у станции Морозово. Зеленый трафик появится лишь после станции Обский залив.
Направляющиеся в сторону Новосибирска машины встретят пробку пробку у 52-ого километра. Затруднение на въезд продлиться заметно меньше - до Обского залива.
Напомним, что в Новосибирской области в районе Сосновки на трассе столкнулись фура и автобус.