Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Все произошло рядом с ЖК «Эволюция» на улице Охотской 14 января. В сети появились кадры, как возле забора стояли два молодых человека, а к ним подъехал белый автомобиль. Из него выбежали несколько человек и начали избивать своих жертв. Одного из пострадавших посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
Однако многие горожане заявляют, что видео похоже на фейк.
«Второй пострадавший спокойно встал и ушел после избиения»;
«Кино опять снимают»;
«Сняли для прикола!»;
«Конкретная постанова для тиктока».
Несмотря на такие предположения от новосибирцев, видео было настоящим. Правоохранители возбудили уголовное дело. Потерпевшего нашли живым, а банду похитителей задержали.
Напомним, что ранее мужчина сильно избил свою трехлетнюю дочку в центре Новосибирска. Также при инциденте пострадала очевидица.