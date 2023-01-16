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Posted Сегодня, 01:26

Published Сегодня, 01:26

Modified Сегодня, 01:28

Updated Сегодня, 01:28

Новосибирцы назвали похищение человека съемками фильма

Сегодня, 01:26
Фото: ВК/Инцидент Новосибирск
Мужчины светились пистолетами на камеру
В минувшие выходные в Заельцовском районе Новосибирска произошло похищение человека. Сибиряки активно обсуждают инцидент в соцсетях, предполагая, что это были съемки фильма.

Все произошло рядом с ЖК «Эволюция» на улице Охотской 14 января. В сети появились кадры, как возле забора стояли два молодых человека, а к ним подъехал белый автомобиль. Из него выбежали несколько человек и начали избивать своих жертв. Одного из пострадавших посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

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Однако многие горожане заявляют, что видео похоже на фейк.

«Второй пострадавший спокойно встал и ушел после избиения»;
«Кино опять снимают»;
«Сняли для прикола!»;
«Конкретная постанова для тиктока».

Несмотря на такие предположения от новосибирцев, видео было настоящим. Правоохранители возбудили уголовное дело. Потерпевшего нашли живым, а банду похитителей задержали.

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Напомним, что ранее мужчина сильно избил свою трехлетнюю дочку в центре Новосибирска. Также при инциденте пострадала очевидица. 

#Эмилия Губарева#Криминал#Происшествия#Новосибирск
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