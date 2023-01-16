Все произошло рядом с ЖК «Эволюция» на улице Охотской 14 января. В сети появились кадры, как возле забора стояли два молодых человека, а к ним подъехал белый автомобиль. Из него выбежали несколько человек и начали избивать своих жертв. Одного из пострадавших посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.