О сходе снега с крыш из-за снегопадов предупредили новосибирцев

В Новосибирской области синоптики прогнозируют снегопады на протяжении всей текущей недели. В связи с этим возможен сход снега с крыш.

На оперативном совещании 16 января начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов доложил, что из-за обильных осадков увеличивается риск схода снега с крыш зданий. «Наибольшая вероятность — для районов восточной части области», - сказал глава МЧС НСО. Кроме того, возможно обрушение ветхих и аварийных конструкций. По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха составит -8... -10 градусов. Выпадет снег. На дорогах местами гололедица, а также снежные заносы. Погода на Крещение в Новосибирской области 19 января – спадут ли лютые морозы? Узнать подробнее Также читайте, что в регионе ожидается резкое потепление на Крещение.