atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

О сходе снега с крыш из-за снегопадов предупредили новосибирцев

Сегодня, 05:32
Фото: 1MI
В регионе выпадут обильные осадки
В Новосибирской области синоптики прогнозируют снегопады на протяжении всей текущей недели. В связи с этим возможен сход снега с крыш.

На оперативном совещании 16 января начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов доложил, что из-за обильных осадков увеличивается риск схода снега с крыш зданий.

«Наибольшая вероятность — для районов восточной части области», - сказал глава МЧС НСО. Кроме того, возможно обрушение ветхих и аварийных конструкций.

По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха составит  -8... -10 градусов. Выпадет снег. На дорогах местами гололедица, а также снежные заносы.

Погода на Крещение в Новосибирской области 19 января – спадут ли лютые морозы?
Узнать подробнее

Также читайте, что в регионе ожидается резкое потепление на Крещение. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Погода
Подпишитесь
Певица из Новосибирска Ирина Рейн спела на шоу Малахова
Сегодня, 02:03
"Абсолютно все встает": традиции китайского Нового года глазами русского человека
Сегодня, 02:00
Более 20 телеканалов прекратят вещание в Новосибирской области с 16 января
Сегодня, 01:49
Донос за помощь мобилизованным написал коллега на депутата Терещенко из Барабинска
Сегодня, 04:21
Военнослужащий из Новосибирска раскритиковал жалобы мобилизованных земляков в СВО
Сегодня, 02:31
Новосибирцы назвали похищение человека съемками фильма
Сегодня, 01:26