О сходе снега с крыш из-за снегопадов предупредили новосибирцев

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
На оперативном совещании 16 января начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов доложил, что из-за обильных осадков увеличивается риск схода снега с крыш зданий.
«Наибольшая вероятность — для районов восточной части области», - сказал глава МЧС НСО. Кроме того, возможно обрушение ветхих и аварийных конструкций.
По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха составит -8... -10 градусов. Выпадет снег. На дорогах местами гололедица, а также снежные заносы.
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