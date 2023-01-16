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Posted Сегодня, 02:03

Published Сегодня, 02:03

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

Певица из Новосибирска Ирина Рейн спела на шоу Малахова

Сегодня, 02:03
Фото: ВК/На ОбьГЭС (Новосибирск)
Сибирячка спела песню "Мои года"
Певица Ирина Рейн из Новосибирска выступила на сцене шоу Андрея Малахова на Первом канале. Фрагмент выступления взят из ВК-группы «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

Сибирячку Ирину Рейн пригласили на телешоу «Душевные песни», ведущий которого Андрей Малахов. На сцене жительница Новосибирска исполнила песню «Мои года».

Видео: ВК/На ОбьГЭС (Новосибирск)

Известно, что Ирина живет в районе ОбьГЭС. Она поет в жанре русского шансона. Телепрограмма с участием сибирячки вышла в эфир 15 января в 18:00.  

Земляки оставили восторженные комментарии под выступлением Ирины:

«Молодец! Полна земля наша обетованная вот такими талантливыми, сердечными и настоящими людьми».
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Напомним, в минувшие выходные в Новосибирске произошло похищение человека. Горожане активно обсуждают инцидент в соцсетях, думая, что это были съемки фильма.

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Видео
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