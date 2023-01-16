Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Сибирячку Ирину Рейн пригласили на телешоу «Душевные песни», ведущий которого Андрей Малахов. На сцене жительница Новосибирска исполнила песню «Мои года».
Известно, что Ирина живет в районе ОбьГЭС. Она поет в жанре русского шансона. Телепрограмма с участием сибирячки вышла в эфир 15 января в 18:00.
Земляки оставили восторженные комментарии под выступлением Ирины:
«Молодец! Полна земля наша обетованная вот такими талантливыми, сердечными и настоящими людьми».
Напомним, в минувшие выходные в Новосибирске произошло похищение человека. Горожане активно обсуждают инцидент в соцсетях, думая, что это были съемки фильма.