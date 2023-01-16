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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

В Новосибирске почти месяц ищут мужчину с вывернутыми суставами рук

Сегодня, 08:40
Фото: Лиза Алерт/ВК
Около месяца в Новосибирске разыскивают 54-летнего мужчину с инвалидностью
Около месяца в Новосибирске разыскивают 54-летнего мужчину с инвалидностью. Он пропал 22 декабря и нуждается в помощи, как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт»

У пропавшего Алексея Тябина есть проблемы со здоровьем – у него вывернуты суставы рук. Ухаживать за собой без чьей-либо помощи он не может.

«Мужчина проживал у друзей после смерти своих родственников. Из их дома в Октябрьском районе он ушел в конце декабря. Забрал документы и телефон, но связи с ним нет. Он нуждается в помощи, не может жить самостоятельно», - рассказала руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Сибиряка разыскивают полицейские и волонтеры в данный момент. Распространяют ориентировки, из которых следует, что его рост 172 см, голубые глаза, русые волосы. Носит очки, мог быть одет в зеленую куртку, синие джинсы, синий шарф и серую кофту.

Напомним, сейчас в Новосибирске также активно ведут поиск пропавшего несколько дней назад студента Степана Малкова.

В Новосибирске пропал студент-первокурсник Степан Малков
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Лиза Алерт#Розыск
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