В Новосибирске почти месяц ищут мужчину с вывернутыми суставами рук

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
У пропавшего Алексея Тябина есть проблемы со здоровьем – у него вывернуты суставы рук. Ухаживать за собой без чьей-либо помощи он не может.
«Мужчина проживал у друзей после смерти своих родственников. Из их дома в Октябрьском районе он ушел в конце декабря. Забрал документы и телефон, но связи с ним нет. Он нуждается в помощи, не может жить самостоятельно», - рассказала руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Сибиряка разыскивают полицейские и волонтеры в данный момент. Распространяют ориентировки, из которых следует, что его рост 172 см, голубые глаза, русые волосы. Носит очки, мог быть одет в зеленую куртку, синие джинсы, синий шарф и серую кофту.
Напомним, сейчас в Новосибирске также активно ведут поиск пропавшего несколько дней назад студента Степана Малкова.