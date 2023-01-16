Житель села Новопичугово Новосибирской области, Александр Смердов, погиб в ходе СВО

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Александр Смердов родился в 1989 году, был жителем села Новопичугово Ордынского района Новосибирской области.
Родственники погибшего благодарят главу Ордынского района за неравнодушие, отзывчивое и внимательное отношение к семье, которую постигла тяжелая утрата, и за участие в похоронах.
Ранее сообщалось, что многодетный 48-летний отец Петр Леонов из Венгеровского района Новосибирской области погиб на спецоперации. Он начал военную службу осенью 2022 года.