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Житель села Новопичугово Новосибирской области, Александр Смердов, погиб в ходе СВО

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Фото: ВК-паблик "Ордынский район"
Александр Смердов из Ордынского района погиб в ходе СВО

В Новосибирской области в зоне СВО погиб житель села Новопичугово Александр Смердов

Об этом сообщает ВК-паблик «Ордынский район».

Александр Смердов родился в 1989 году, был жителем села Новопичугово Ордынского района Новосибирской области.
Родственники погибшего благодарят главу Ордынского района за неравнодушие, отзывчивое и внимательное отношение к семье, которую постигла тяжелая утрата, и за участие в похоронах.

Ранее сообщалось, что многодетный 48-летний отец Петр Леонов из Венгеровского района Новосибирской области погиб на спецоперации. Он начал военную службу осенью 2022 года.

#Общество#Новосибирская область#СВО#Погиб#Ордынский район
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