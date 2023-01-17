Новосибирец зачитал рэп на английском в ледяной проруби

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Автор видеоролика – Андрей Трухин. Как сказано в посте, музыкант живет в Новосибирске.
Он зачитал американский рэп, не побоявшись сибирской зимы. На кадрах заметно, что мужчина раздетый идет по снегу, а затем окунается в ледяную прорубь. При этом Андрей читает рэп на английском языке.
Как оказалась, мечта новосибирца – зачитать с Эминемом, знаменитым рэпером. Пока трек был исполнен только одиночным батлом. У видео уже тысячи просмотров.
Напомним, что ранее новосибирский бар оштрафовали за использование треков Drake, ASAP. Сумма штрафа - 100 тыс. рублей.