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Posted Сегодня, 04:10

Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Новосибирец зачитал рэп на английском в ледяной проруби

Сегодня, 04:10
Фото: Мэш-Сибирь/ВК
Мужчина исполнил трек на английском
Житель Новосибирска зачитал рэп прямо в проруби, такое видео опубликовано в ВК-группе «Мэш Сибирь».

Автор видеоролика – Андрей Трухин. Как сказано в посте, музыкант живет в Новосибирске.

Он зачитал американский рэп, не побоявшись сибирской зимы. На кадрах заметно, что мужчина раздетый идет по снегу, а затем окунается в ледяную прорубь. При этом Андрей читает рэп на английском языке.

Видео: Мэш-Сибирь/ВК

Как оказалась, мечта новосибирца – зачитать с Эминемом, знаменитым рэпером. Пока трек был исполнен только одиночным батлом. У видео уже тысячи просмотров.

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Напомним, что ранее новосибирский бар оштрафовали за использование треков Drake, ASAP. Сумма штрафа - 100 тыс. рублей. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Видео
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