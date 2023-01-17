Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Поэтесса из Новосибирска Каталиса Гольдина покинула Россию и уехала жить в Германию – в лагерь беженцев. В России ее три раза штрафовали за дискредитацию армии: она клеила провокационные наклейки на ноутбук, писала откровенные стихи и публиковала посты с резкими высказываниями. После штрафов в 40 тысяч руб. Гольдина сбежала в городок Ингельхайм.
Она не раз жаловалась на условия проживания в лагере: маленькая комнатка на четырех человек, кровати как в плацкарте, отсутствие туалетной бумаги и интернета.
Самые большие проблемы у Гольдиной возникают с врачами и картами. Она с трудом добилась рецепта на жизненно важный препарат. Вскоре сибирячка будет получать пособие, которое все пойдет на лекарства.
Напомним, ранее блогер из Новосибирска Тимур Ханов отсудил у полиции 6 тысяч рублей. В свое время он эмигрировал в Израиль.