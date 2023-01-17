Поэтесса из Новосибирска Каталиса Гольдина покинула Россию и уехала жить в Германию – в лагерь беженцев. В России ее три раза штрафовали за дискредитацию армии: она клеила провокационные наклейки на ноутбук, писала откровенные стихи и публиковала посты с резкими высказываниями. После штрафов в 40 тысяч руб. Гольдина сбежала в городок Ингельхайм.