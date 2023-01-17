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Posted Сегодня, 01:26

Published Сегодня, 01:26

Modified Сегодня, 01:28

Updated Сегодня, 01:28

Сбежавшая в Германию новосибирская поэтесса Гольдина рассказала о сложной жизни

Сегодня, 01:26
Фото: 1MI
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Каталиса Гольдина, поэтесса из Новосибирска, сообщила о сложной жизни в Германии после бегства. Своей историей она делится на личных страницах в соцсетях.

Поэтесса из Новосибирска Каталиса Гольдина покинула Россию и уехала жить в Германию – в лагерь беженцев. В России ее три раза штрафовали за дискредитацию армии: она клеила провокационные наклейки на ноутбук, писала откровенные стихи и публиковала посты с резкими высказываниями. После штрафов в 40 тысяч руб. Гольдина сбежала в городок Ингельхайм.

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Она не раз жаловалась на условия проживания в лагере: маленькая комнатка на четырех человек, кровати как в плацкарте, отсутствие туалетной бумаги и интернета.

Самые большие проблемы у Гольдиной возникают с врачами и картами. Она с трудом добилась рецепта на жизненно важный препарат. Вскоре сибирячка будет получать пособие, которое все пойдет на лекарства.

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Напомним, ранее блогер из Новосибирска Тимур Ханов отсудил у полиции 6 тысяч рублей. В свое время он эмигрировал в Израиль. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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